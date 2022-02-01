У Росії на конкурсі дитячих санок переміг зенітний комплекс: у мережі жартують (фото)
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Користувачі мережі закидали батькам те, що ті з дитинства прищеплюють мілітаризм молодому поколінню.
У російській Тулі, де пряники служать у МВС, провели сімейний конкурс "Сани-day", на якому народні умільці блиснули незвичайними конструкціями дитячих санчат. Перемогла на конкурсі сім’я, яка спорудила для свого чада конструкцію у вигляді зенітного комплексу "Панцир-С1".
Про це проінформувало місцеве видання "Тульські новини".
Організатори заходу захопилися тим, що автор санок точно відтворив риси бойової машини, а тому без вагань віддали виробу перше місце.
Подібний креатив викликав бурхливу реакцію у мережі. Зокрема, користувачі зазначили, що таким чином дітей з дитинства привчають до агресивного мілітаризму, а інші поцікавилися, чи переможці отримали нагороду пачки кетчупу та майонезу, як це напередодні сталося на дитячому конкурсі в Кірові.
Нагадаємо, в третьому за чисельністю місті Росії Новосибірську дітей викликало захоплення поява в школі туалетного паперу. Але як виявилося, свято тривало недовго і було пов’язане із приїздом перевіряючої комісії. Щойно перевірка закінчилася, блага цивілізації відразу сховали.
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