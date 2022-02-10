Нравится, не нравится: Путин соврал, объясняя свои слова в адрес Зеленского
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 85
Глава Кремля заявил, что никогда не переходил на личности.
Российский президент Владимир Путин объяснился за использование им слов из песни группы "Красная плесень" в отношении Украины и ее президента Владимира Зеленского.
Об этом он рассказал во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомратом Токаевым. Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
"Это не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности", — сказал Путин.
Стоит напомнить, что в 2008 году после переговоров между ним и тогдашней премьером Украины Юлией Тимошенко, он все же позволил себе нетактично высказаться в сторону 3-го президента страны Виктора Ющенко и назвал того "мазуриком".
Как сообщалось ранее, скандальные слова Путина в сторону Зеленского прозвучали после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда комментируя ситуацию с выполнением Минских соглашений, он использовал слова из матерной песни группы Красная плесень "Чтобы гость не уходил".
"Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал тогда российский президент.
Сам Зеленский после встречи с Макроном 8 февраля отреагировал на эти слова и заявил, что Украина действительно красавица, но не путинская.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-