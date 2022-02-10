Нравится, не нравится: Путин соврал, объясняя свои слова в адрес Зеленского

Глава Кремля заявил, что никогда не переходил на личности.

Российский президент Владимир Путин объяснился за использование им слов из песни группы "Красная плесень" в отношении Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомратом Токаевым. Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

"Это не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности", — сказал Путин.

Стоит напомнить, что в 2008 году после переговоров между ним и тогдашней премьером Украины Юлией Тимошенко, он все же позволил себе нетактично высказаться в сторону 3-го президента страны Виктора Ющенко и назвал того "мазуриком".

Как сообщалось ранее, скандальные слова Путина в сторону Зеленского прозвучали после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда комментируя ситуацию с выполнением Минских соглашений, он использовал слова из матерной песни группы Красная плесень "Чтобы гость не уходил".

"Ну, нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал тогда российский президент.

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Сам Зеленский после встречи с Макроном 8 февраля отреагировал на эти слова и заявил, что Украина действительно красавица, но не путинская.