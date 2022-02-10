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Подобається, не подобається: Путін збрехав, пояснюючи свої слова на адресу Зеленського

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Путін Новина оновлена 10 лютого 2022, 18:13
Володимир Путін

Глава Кремля заявив, що ніколи не переходив на особистості.

Російський президент Володимир Путін пояснив використання ним слів з пісні групи "Красная плесень" щодо України та її президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів під час зустрічі із президентом Казахстану Касимом-Жомратом Токаєвим. Відповідні кадри було оприлюднено у телеграм-каналі журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

"Це не мало жодного особистого виміру. Я ніколи у своїй роботі за багато років не переходив на особистості", — сказав Путін.

Варто нагадати, що у 2008 році після переговорів між ним та тодішньою прем’єркою України Юлією Тимошенко він все ж таки дозволив собі нетактовно висловитися у бік 3-го президента країни Віктора Ющенка і назвав того "мазуриком".

Як повідомлялося раніше, скандальні слова Путіна на адресу Зеленського пролунали після його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тоді коментуючи ситуацію з виконанням Мінських угод, він використав слова з пісні гурту Красная плесень "Чтобы гость не уходил".

"Ну, подобається, не подобається — терпи, моя красуня", — сказав тоді російський президент.

Сам Зеленський після зустрічі з Макроном 8 лютого відреагував на ці слова та заявив, що Україна справді красуня, але не путінська.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін
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