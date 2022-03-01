"Нам не нужна была эта война": в Чечне начали оплакивать погибших кадыровцев

Убитых не собираются отправлять в Чечню, чтобы не пугать местных жителей

Пока российская пропаганда весьма неохотно признает потери во время вторжения в Украину, в Чечне уже оплакивают погибших кадыровцев.

Об этом проинформировал приватный вебсайт "Кавказ-Центр", который позиционирует себя, как "чеченское независимое, международное и исламское интернет-агентсво".

Как слышно на записи, женщина рассказывает, что группа кадыровцев заехала в "какое-то село" в Украине, после чего их колонну начали отрабатывать с воздуха "то ли американские, то ли турецкие самолеты".

"Говорят, их очень жестко разбомбили сразу, как они заехали туда. Выжили только 7-8 из них", — говорит женщина на видео.

По ее информации, тела погибших были доставлены в Беларусь, однако она утверждает, что оттуда их забирать не будут до самого конца войны. Это, говорит женщина, делается, чтобы "не пугать людей от количества похорон".

"Нам не нужна была эта война", — говорит она.

Как сообщалось ранее, согласно данным главы Bellingcat Христо Грозева около 70% приехавших в Украину кадыровцев уже погибли, а остальные скорее всего сбежали. Предположительно наибольшие потери они понесли под Бучей, где после удара "Байрактаров" от колонны техники остались лишь догорающие остовы.

Кроме того в Гостомеле под Киевом украинская армия ликвидировала "кадыровского" генерала и разбила его "элитный" отряд.