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"Нам не потрібна була ця війна": у Чечні почали оплакувати загиблих кадировців

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Тіла вбитих відвезли до Білорусі Новина оновлена 01 березня 2022, 05:11
Тіла вбитих відвезли до Білорусі

Убитих не збираються відправляти до Чечні, щоб не лякати місцевих жителів

Поки російська пропаганда неохоче визнає втрати під час вторгнення в Україну, у Чечні вже оплакують загиблих кадировців.

Про це поінформував приватний вебсайт "Кавказ-Цент ", який позиціонує себе як "чеченське незалежне, міжнародне та ісламське інтернет-агентство".

Як чутно на записі, жінка розповідає, що група кадировців заїхала в "якесь село" в Україні, після чого їхню колону почали відпрацьовувати з повітря "чи американські, чи турецькі літаки".

"Кажуть, їх дуже жорстко розбомбили одразу, як вони заїхали туди. Вижили лише 7-8 із них", — каже жінка на відео.

За її інформацією, тіла загиблих були доставлені до Білорусі, проте вона стверджує, що звідти їх не забиратимуть до кінця війни. Це, каже жінка, робиться, щоб "не лякати людей від кількості похоронів".

"Нам не потрібна була ця війна", — каже вона.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними голови Bellingcat Христо Грозєва близько 70% кадировців, які приїхали в Україну, вже загинули, а решта швидше за все втекли. Імовірно, найбільші втрати вони зазнали під Бучею, де після удару "Байрактарів" від колони техніки залишилися лише остови.

Крім того, у Гостомелі під Києвом українська армія ліквідувала "кадировського" генерала і розбила його "елітний" загін.

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#Україна #Росія #Чечня
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