Власть бросила: в Челябинске собирают деньги на похороны убитого в Украине оккупанта

Семья убитого не получила ни материальной помощи, ни даже соболезнований от российских властей.

Состоянием на утро седьмого дня войны уже насчитано более 5800 убитых российских солдат, а власти россии продолжают настаивать на том, что потерь среди их военнослужащих нет. Однако семьи и друзя погибших на войне российских солдатов другого мнения.

Депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что во время войны в Украине погиб его одноклассник и друг — офицер Константин Глушков. О случившемся Корнев узнал от родных погибшего.

"Герой наш пал в бою на Украине!" — отметил Корнев.

На странице ВКонтакте военно-исторического клуба "Гранит" сообщается, что Глушков погиб еще 24 февраля в одном из первых боев, а похороны назначены на 3 марта. Также отмечается, что все желающие могут оказать помощь родным Глушкова, ведь похороны семья погибшего организовывает своими силами без помощи российских властей. Отметим, что в пресс-службе челябинского губернатора заявляли, что у них нет информации о гибели Константина Глушкова.

Константин Глушков — офицер-контрактник, выпускник Челябинского военного танкового училища. На момент смерти ему было 36 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что на утро 2 марта, за шесть полных дней войны, по сообщению Генштаба Украины около 6000 российских солдатов было убито и ранено. Более того, среди погибших насчитывается и большое количество чеченцев, тела которых не собираются отправлять в Чечню. Как сообщила представитель белорусской оппозиции Анна Красулина, тела погибших прячут в беларусских моргах.