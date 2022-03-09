Переломный момент пришелся на подростковый возраст

Российский глава владимир путин, который по предположению исследователей скрылся даже от собственного народа в секретном бункере, с детства имел проблемы с поведением.

Об этом идет речь в его биографической книге, пишет Mirror.

Они пишут, что свое поведение в детстве неадекватным и хулиганским назвал сам путин, а также приводят слова его учительницы Веры Гуревич. Она рассказывала, что коллега-учитель говорил о путине, что тот подлый и неорганизованный.

Она утверждает, что когда ему было 11 лет – в шестом классе – он "резко изменился". Учительница решила, что он задался целью. Будущий российский президент начал заниматься, а Гуревич ему помогала. Они так сблизились, что она брала его с собой в отпуск.

путин начал активно тренироваться, выбрав дзюдо — через день, а затем каждый день тренировался, выбирая не налаживать социальные связи, например ходить на танцы, а спорт. К слову, у путина уже отобрали его регалии в Международной федерации дзюдо, потому что отказываются от такой ассоциации для спорта.

Как говорил сам путин, у него были другие приоритеты. После школы он пошел на юрфак, а закончив его в КГБ.

Читайте также: Категория Политика Путин решил, как будет умирать. Остановите его! - Обращение полковника ФСБ Кровавая война в Украине поставила мир на грань выживания. Оказывается, желание президента России Владимира Путина завоевать страну-соседку имеет свое объяснение — ему нечего терять, он смертельно болен. К нам обратился один из российских силовиков с просьбой опубликовать его письмо. В России же подавляющее большинство сайтов прикрыли или прикроют после публикации подобного материала.

Ранее "Телеграф" писал, что любимая путина может находиться не рядом, а в Швейцарии.