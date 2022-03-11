Укр

ВСУ ликвидируют российских офицеров - стали известны имена (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Уничтоженная российская техника Новость обновлена 11 марта 2022, 10:35
Уничтоженная российская техника

В россии считают их смерть геройской

В россию продолжают прибывать военные, которых убили в Украине после вторжения рф в нашу страну. И если гибель обычных солдат там предпочитают замалчивать, используя мобильные крематории, то смерть офицерского состава признают.

В телеграм-канале "Анатолий Штирлиц" собирают данные о погибших высокопоставленных военных. Так, сержант Владимир Орешко и майор Андрей Бурлаков не вернулись в Анапу. Бурлаков погиб при захвате россиянами херсонского аэропорта. Он был заместитель начальника штаба по разведке – начальник разведки полка.

Капитан Вячеслав Маклагин из Новошахтинска Ростовской области уже успел побомбить в Сирии, когда отправился в Украину. Тут его "приземлили окончательно".

Командир роты специального назначения майор Руслан Леонов из Краснодарского края погиб в Украине еще шестого марта.

Прибывают в Украину и российские захватчики и издалека — старший лейтенант Николай Шумицкий из Иркутска не вернется домой живым. Он решил прийти в Укрину с оружием и на танке участвовал в захвате Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что россия продолжает терять технику и живую силу — в сутки сотни человек.

Теги:
#Россия #Офицеры #Потери
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