В россии считают их смерть геройской

В россию продолжают прибывать военные, которых убили в Украине после вторжения рф в нашу страну. И если гибель обычных солдат там предпочитают замалчивать, используя мобильные крематории, то смерть офицерского состава признают.

В телеграм-канале "Анатолий Штирлиц" собирают данные о погибших высокопоставленных военных. Так, сержант Владимир Орешко и майор Андрей Бурлаков не вернулись в Анапу. Бурлаков погиб при захвате россиянами херсонского аэропорта. Он был заместитель начальника штаба по разведке – начальник разведки полка.

Капитан Вячеслав Маклагин из Новошахтинска Ростовской области уже успел побомбить в Сирии, когда отправился в Украину. Тут его "приземлили окончательно".

Командир роты специального назначения майор Руслан Леонов из Краснодарского края погиб в Украине еще шестого марта.

Прибывают в Украину и российские захватчики и издалека — старший лейтенант Николай Шумицкий из Иркутска не вернется домой живым. Он решил прийти в Укрину с оружием и на танке участвовал в захвате Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее "Телеграф" писал, что россия продолжает терять технику и живую силу — в сутки сотни человек.