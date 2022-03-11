Укр

путин решил запугать украинцев потоком наемников с Ближнего Востока

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Военные наемники Новость обновлена 11 марта 2022, 10:52
Военные наемники

В самой россии по всей видимости желающие закончились.

На 16-й день с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. путин решил привлечь "добровольцев" с Ближнего Востока.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь и перебраться в зону боевых действий", — сказал путин министру обороны шойгу.

В свою очередь шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тысяч заявок на "добровольное участие" в "спецоперации в Украине".

Ранее западные СМИ писали, что россия вербует в Сирии солдат для участия в городских боях в Украине.

Отметим, что россия продолжает терять технику и живую силу — в сутки сотни человек. И если о гибели обычных солдат в рф предпочитают молчать, то о смерти офицерского состава заявляют.

Теги:
#Россия #Сергей Шойгу #Владмир Путин
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