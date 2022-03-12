путин начал искать виновных за провал вторжения в Украину: под раздачу попала ФСБ

Российский диктатор понял, что ему выдавали желаемое за действительное

Война, которую в Украине развязал кровавый диктатор владимир путин, пошла не по плану, а захватчики вместо быстрой победы за несколько дней получили более 12 тысяч погибших солдат и сотни единиц уничтоженной боевой техники. Это привело к тому, что в самой россии под гнев властей попала ФСБ.

Об этом сообщила Медуза.

В частности, по данных журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, которые имеют много источников в ФСБ, путин начал репрессии против Службы оперативной информации и международных связей (т.н. 5-я служба ФСБ), чье руководство было отправлено под домашний арест.

Издание сообщает, что именно ее оперативники предоставляли путину информацию о политической ситуации в Украине перед вторжением.

Очевидно, что российскому диктатору наконец дошло, что все это время его попросту вводили в заблуждение. А сотрудники 5-й службы, скорее всего, лишь предоставляли ему ту информацию, которую ему хотелось услышать.

Издание сообщает, что в настоящее время руководитель отдела, генерал Сергей Беседа и его заместитель находятся под домашним арестом по подозрению в нецелевой растрате средств и плохой разведывательной информации.

Как ранее писал "Телеграф" в ближайшем окружении путина готовится заговор с целью его ареста и дальнейших торгов с Западом.