Путін почав шукати винних за провал вторгнення в Україну: під роздачу потрапила ФСБ

Російський диктатор зрозумів, що йому видавали бажане за дійсне

Війна, яку в Україні розв’язав кривавий диктатор володимир путін, пішла не за планом, а загарбники замість швидкої перемоги за кілька днів здобули понад 12 тисяч загиблих солдатів і сотні одиниць знищеної бойової техніки. Це призвело до того, що в самій росії під гнів влади потрапила ФСБ.

Про це повідомила Медуза.

Зокрема, за даними журналістів Андрія Солдатова та Ірини Бороган, які мають багато джерел у ФСБ, путін розпочав репресії проти Служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків (т.зв. 5-та служба ФСБ), чиє керівництво було відправлено під домашній арешт.

Видання повідомляє, що саме її оперативники надавали путіну інформацію про політичну ситуацію в Україні перед вторгненням.

Очевидно, що російському диктатору нарешті дійшло, що весь цей час його просто вводили в оману. А співробітники 5-ї служби, швидше за все, лише надавали йому інформацію, яку йому хотілося почути.

Видання повідомляє, що нині керівник відділу, генерал Сергій Беседа та його заступник перебувають під домашнім арештом за підозрою у нецільовій розтраті коштів та поганій розвідувальній інформації.

Як раніше писав "Телеграф" у найближчому оточенні путіна готується змова з метою його арешту та подальших торгів із Заходом.