россияне переиначивают исторические данные на свой лад, как хотят

Правительство рф начинает промывать мозги российским детям прямо со школьной скамьи. На уроках исторической правды им рассказывают про государство "Великая Чечня" — очевидно, родина тех кадыровцев, которых ВСУ в пух и прах громит в Украине.

Об этом сообщает российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев.

"Забавная сказка для 8 класса. В российских школах в 5-8 классах проходят спущенные сверху уроки "Историческая правда". У любого историка должен случиться или инфаркт или приступ неконтролируемой ярости от этой картинки. Я же отмечу две черты: Галичина помещается вне "Киевской Руси" (может она останется вне "специальной операции"?) Но самое интересное — надпись внизу карты: вся Кубань и Кавказ — это ВЕЛИКАЯ ЧЕЧНЯ", — рассказывает в своем посте Кураев.

Пользователи в комментариях пришли в ужас от подобных уроков "истории". "Я историк. Я в обмороке", — написал один из комментаторов.

Ранее глава группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что ему поступила информация об уничтожении 70% "кадыровцев", пришедших воевать с Украиной на стороне России.