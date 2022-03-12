Укр

Российские школьники уже учат про "Великую Чечню"

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
Дата публикации
Читати українською
Автор
795
Переделанные россиянами исторические карты повергают ученых в шок Новость обновлена 12 марта 2022, 15:35
Переделанные россиянами исторические карты повергают ученых в шок

россияне переиначивают исторические данные на свой лад, как хотят

Правительство рф начинает промывать мозги российским детям прямо со школьной скамьи. На уроках исторической правды им рассказывают про государство "Великая Чечня" — очевидно, родина тех кадыровцев, которых ВСУ в пух и прах громит в Украине.

Об этом сообщает российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев.

"Забавная сказка для 8 класса. В российских школах в 5-8 классах проходят спущенные сверху уроки "Историческая правда". У любого историка должен случиться или инфаркт или приступ неконтролируемой ярости от этой картинки. Я же отмечу две черты: Галичина помещается вне "Киевской Руси" (может она останется вне "специальной операции"?) Но самое интересное — надпись внизу карты: вся Кубань и Кавказ — это ВЕЛИКАЯ ЧЕЧНЯ", — рассказывает в своем посте Кураев.

Пользователи в комментариях пришли в ужас от подобных уроков "истории". "Я историк. Я в обмороке", — написал один из комментаторов.

Ранее глава группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что ему поступила информация об уничтожении 70% "кадыровцев", пришедших воевать с Украиной на стороне России.

Теги:
#Украина #Россия #Чечня
Сбитый военный самолет рф
Украина
Украина "перемолола" треть наступающих российских войск - Арестович
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сбитый военный самолет рф
Украина "перемолола" треть наступающих российских войск - Арестович
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Работаем с ЕС по двум направлениям": обращение Зеленского на 17-й день войны
Дата публикации
Категория
Сергей Рахманин дал прогноз на исход войны
Заморозить войну с россией уже невозможно, есть только два сценария ее завершения, - Сергей Рахманин
Дата публикации
Категория
В Мелитополе требуют освободить городского голову
"Верните мэра!" Тысячи мелитопольцев с флагами Украины устроили протест против оккупантов
Дата публикации
Категория
Украинская армия не уступает врагу ни на шаг
Война – день 17: россия идет на экономическое дно, однако продолжает уничтожать мирных украинцев