Девушку с плакатом "Нет войне" с росТВ уже собираются судить: сколько могут дать

Ей может грозить срок за решеткой

Против Марины Овсянниковой, которая вышла с плакатом с призывом остановить войну во время эфира Первого канала рф, начата доследственная проверка.

Об этом сообщает "Медуза". Расследование готовится по статье о публичном "распространении ложной информации о российских военных" более известная как статья "о фейках". Согласно санкции этой статьи, которую недавно приняли в россии, за это ей может грозить лишение свободы. Если отягощающий обстоятельств нет — срок до 3 лет или штраф до 500 тысяч рублей, если было использовано "служебное положение" — до 5 млн рублей и 5-10 лет за решеткой. Если есть "тяжкие последствия" — до 15 лет.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Ранее ТАСС сообщал, что она задержана. Но адвокатам, которые пытались с ней связаться, обнаружить женщину не удалось.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Один плакат в эфире рупора маразма не сотрёт из памяти сотен тысяч наших детей картинки разрушенных домов Журналист и политик Мустафа Найем отреагировал на появление Марины Овсянниковой с антивоенным плакатом в эфире российского пропагандистского канала

Как ранее писал "Телеграф" выход Овсянниковой с плакатом "Остановите войну. Здесь вам врут" в эфир вызвал неоднозначную реакцию у украинцев. Часть порадовались "прозрению" российского общества, а часть сочла инцидент постановочным, ведь женщина много лет проработала на канале редактором и вливала пропаганду в уши зрителям.