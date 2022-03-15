Укр

Девушку с плакатом "Нет войне" с росТВ уже собираются судить: сколько могут дать

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Плакат показали по ТВ
Плакат показали по ТВ

Ей может грозить срок за решеткой

Против Марины Овсянниковой, которая вышла с плакатом с призывом остановить войну во время эфира Первого канала рф, начата доследственная проверка.

Об этом сообщает "Медуза". Расследование готовится по статье о публичном "распространении ложной информации о российских военных" более известная как статья "о фейках". Согласно санкции этой статьи, которую недавно приняли в россии, за это ей может грозить лишение свободы. Если отягощающий обстоятельств нет — срок до 3 лет или штраф до 500 тысяч рублей, если было использовано "служебное положение" — до 5 млн рублей и 5-10 лет за решеткой. Если есть "тяжкие последствия" — до 15 лет.

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Ранее ТАСС сообщал, что она задержана. Но адвокатам, которые пытались с ней связаться, обнаружить женщину не удалось.

Как ранее писал "Телеграф" выход Овсянниковой с плакатом "Остановите войну. Здесь вам врут" в эфир вызвал неоднозначную реакцию у украинцев. Часть порадовались "прозрению" российского общества, а часть сочла инцидент постановочным, ведь женщина много лет проработала на канале редактором и вливала пропаганду в уши зрителям.

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#Россия #Задержание #Пропаганда
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