Дівчину з плакатом "Ні війні" з росТВ вже збираються судити: скільки можуть дати

Їй може загрожувати термін за ґратами

Проти Марини Овсяннікова, яка вийшла з плакатом із закликом зупинити війну під час ефіру Першого каналу росії, розпочато дослідчу перевірку.

Про це повідомляє "Медуза". Розслідування готується за статтею про публічне "поширення помилкової інформації про російських військових" більш відома як стаття "про фейки". Відповідно до санкції цієї статті, яку нещодавно ухвалили в росії, за це їй може загрожувати позбавлення волі. Якщо обтяжливих обставин немає — термін до 3 років або штраф до 500 тисяч рублів, якщо було використано "службове становище" — до 5 млн рублів та 5-10 років за ґратами. Якщо є "тяжкі наслідки" – до 15 років.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Раніше ТАРС повідомляв, що вона затримана. Але адвокатам, які намагалися зв’язатися з нею, виявити жінку не вдалося.

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Як раніше писав "Телеграф" вихід Овсяннікової з плакатом "Зупиніть війну. Тут вам брешуть" в ефір викликав неоднозначну реакцію в українців. Частина втішилася "прозрінням" російського суспільства, а частина припустила, що інцидент — постановка, адже жінка багато років пропрацювала на каналі редактором і вливала пропаганду у вуха глядачам.