Псковский спецназ несет потери и отказывается воевать в Украине

Затяжная война не нравится даже самим российским военным

В результате больших потерь бригады псковского спецназа ВС РФ на харьковском направлении, командир бригады полковник Бушуев отказался выполнять приказ о продолжении операции и вступил в конфликт с командованием Западного военного округа.

По данным украинской разведки, в настоящее время полковник Бушуев отстранен от обязанностей, сообщает Центр оборонных реформ.

Стало известно, что во второй отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Псков) в результате боев на харьковском направлении уже более 30 погибших, 26 раненых, и более 50 пропавших без вести, 7 сдались в плен.

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В связи с этим командир бригады полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий, после чего был отстранён от выполнения обязательств.

Уточняется, что в 22 отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Степовой) по состоянию на 15 марта 2022 года 8 военнослужащих погибли и 8 были ранены в результате артиллерийского поражения их командного пункта.

Ранее "Телеграф" сообщал о конфликтах в высшем руководстве России — министра обороны Сергея Шойгу подозревают в подготовке переворота с целью свержения Владимира Путина.

Также появлялась информация об отказе российского десанта выполнять приказ командования и высаживаться в Одессе.