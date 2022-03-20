Руководство владимирского спецназа полегло в Украине: россияне в ужасе

"Поездка" в Украину стала для российских "правоохранителей" последней в жизни

В субботу, 19 марта, в российском Владимире похоронили четырех бойцов Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), которые были ликвидированы под украинским Харьковом. Большинство местных жителей пришли проститься с "героями", однако некоторые попросту ужасаются — в войне с Украиной уничтожена была вся верхушка местных росгвардейцев, у которых на протяжении 30 лет не погиб ни один сотрудник.

Подробности расскажет "Телеграф", ссылаясь на владимирского журналиста Илью Косыгина, а также реакцию соцсетей.

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Стоит отметить, что похорон "удостоились" только четыре подполковника — 38-летний Илья Пяткин, 46-летний Михаил Родионов и 50-летние Роман Рябов и Сергей Савватеев.

Остальных, согласно инсайдерской информации, хоронят тайно, дабы не афишировать количество погибших в Украине российских солдат.

Проститься же с владимирскими "спецами" пришло немало народа, о чем свидетельствуют и публикации в местных СМИ, и фотографии с места отпевания.

Погибли же подполковники еще 3 марта. Однако все это время руководство не могло передать их тела родным для проведения погребальной церемонии.

При этом очень многие россияне абсолютно не скорбят о погибших, ведь знают — именно росгвардия и бойцы СОБР избивают тех, кто выходит на и без того немногочисленные митинги в рф. Разумеется, что не могли не отреагировать на новость о ликвидированных оккупантах и украинцы.

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Тем временем напомним, что часть ликвидированных украинскими защитниками российских солдат и офицеров тайно вывозится на территорию Беларуси. Чаще всего это происходит под покровом ночи.