Потерь нет? В Беларуси ночью засекли перевозку убитых и раненых российских солдат (видео)

Беларусь становится неким трупохранилищем для российских солдат.

Пока российское правительство уверяет своих граждан в том, что их "спецоперация" идет по плану и потерь нет, эти самые потери были обнаружены в соседней Беларуси, куда ранее уже было доставлено трупы убитых на войне чеченцев.

Видео с колонной автомобилей с убитыми и раненными в Гостомеле поделился Антон Геращенко у себя в телеграм-канале.

Почему России не выиграть войну против Украины?

На ролике видно, как по улицам ночного Гостомеля в Беларуси, длинная колонна санитарных машин перевозит убитых и раненых российских солдат. Стоит отметить, что перевозка происходит глубокой ночью, видимо для того, чтобы меньше людей видело масштабы уничтожения оккупантов в Украине.

Местные врачи говорят, что только из Гомеля в Россию уже уехало более 2500 трупов, а еще помощь пострадавшим российским солдатам оказывают больницах в Мозыре и Наровле, где морги также переполнены.

Ранее "Телеграф" писал, что командование российской армии приняло жестокий приказ по ликвидации тел оккупантов. Было приказано забирать документы у погибших военных, а их тела вывозить из Украины тайно или сжигать.

Отметим, что ранее для вывоза трупов россия отправила в Украину колонну рефрижераторов, которую прикрыли "гуманитаркой". Также известно и о "мобильных крематориях", которые россия отправила вместе с солдатами в Украину еще в начале войны.