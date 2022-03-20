Укр

россия перебрасывает в Украину новые войска и технику: откуда и сколько

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российская техника эшелонами направляется в сторону Украины Новость обновлена 20 марта 2022, 17:59
Российская техника эшелонами направляется в сторону Украины

Оккупанты собирают резервы.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину россия продолжает перебрасывать войска и инженерную технику в нашу страну.

Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team на своем telegram-канале.

По информации источника, оккупанты продолжают отправлять эшелонами военную технику в Украину. К примеру, 17 марта на видео попал эшелон с танками в Ростове-на-Дону, который согласно базе данных РЖД следует со станции Сибирцево (Приморский край), где базируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии. Кроме того, были замечены передвижения российских гарнизонов из Абхазии и Южной Осетии.

Также боевая техника (БТРы и грузовики) двигается в сторону Украины с Северного Кавказа или из Краснодарского края.

Захватчики перебрасывают в Украину и инженерную технику. Из Иркутской области везут много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2. На видео от 18 марта из Красного Села (Санкт-Петербург, Красносельский район) на эшелоне заметили понтонный парк ПМП-М, предназначенный для наведения временных мостов.

В Conflict Intelligence Team отметили, что интенсивность переброски техники в рф значительно ниже, чем перед вторжением в Украину. Также расследователи считают, что россия еще не задействовала в боях 40 батальонно-тактических групп, общая численность которых должна превышать 20 000 солдат.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ подорвал колону российских оккупантов в глубоком тылу.

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#Украина #Россия #Война с Россией
Российская техника эшелонами направляется в сторону Украины
Новости России
россия перебрасывает в Украину новые войска и технику: откуда и сколько
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Российская техника эшелонами направляется в сторону Украины
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