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Один из главных советников путина по экономике уволился и уехал из россии: первые детали

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Анатолий Чубайс Новость обновлена 23 марта 2022, 14:28
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс покинул рф

Российский политик и государственный деятель Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам двух людей, знакомых с ситуацией, Чубайс ушел в отставку и покинул страну, сославшись на свое несогласие с войной президента путина в Украине. Можно утверждать, что политик стал официальным лицом самого высокого уровня, порвавшим с кремлем из-за вторжения.

Что известно об Анатолии Чубайсе

66-летний Чубайс — один из немногих экономических реформаторов 1990-х годов, которые остались в путинском правительстве и поддерживали тесные связи с западными чиновниками. Известный как архитектор российской приватизации 1990-х годов, Чубайс дал путину его первую должность в кремле в середине 1990-х и поначалу приветствовал его приход к власти. При путине Чубайс занимал руководящие посты в крупных государственных компаниях, пока в прошлом году президент рф не назначил его посланником по устойчивому развитию.

Дополняется…

Теги:
#Россия #Анатолий Чубайс #Игорь Чубайс
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