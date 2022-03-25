Оккупанты мерзнут в Украине и жалуются на недостаток зимнего обмундирования

Российская армия оказалась неготовой к морозам в Украине

Россия выбрала для нападения на Украину достаточно неблагоприятные погодные условия, когда температура еще колеблется: днем тепло, а ночью очень холодно. В связи с этим, российские военные массово жалуются в личных разговорах с родственниками, которые удается перехватить украинской разведке, что они мерзнут, а большинство и вовсе страдает от обморожения ног.

Об этом сообщает телеграм-канал "Conflict Intelligence Team"

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Среди публикуемых СБУ прослушек переговоров российских военных, один из солдатов армии рф рассказал, что половина его бойцов, которые воюют под Николаевом, страдает от обморожения ног, а также жалуется, что бойцам приходится спать в окопах, так как у них нет ни палаток, ни печек-"буржуек". Этот факт подтверждают многочисленные посты в Твиттере.

О недостатке зимнего обмундирования как причине обморожений говорил и представитель Пентагона. Вероятней всего, что причина этого и многих других недостатков — это институциональная коррупция в российской армии.

Видимо, российские военные, отвечавшие за планирование операции не учли вероятность холодной весны, либо были уверенны, что их войска полностью укомплектованы зимним обмундированием. Хотя если вспомнить про планы рашистов "взять Киев за два дня", даже неудивительно, что солдаты так плохо укомплектованы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в очередном перехваченном разговоре оккупанты жаловались, что их командование бежит, солдаты сидят без еды, оружия, денег и медпомощи. Также Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, в котором он рассказывал, что армия оккупантов прибегла к мародерству на территории Сумской области.