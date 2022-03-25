Окупанти мерзнуть в Україні і скаржаться на нестачу зимового спорядження

Російська армія виявилася неготовою до морозів в Україні

Росія обрала для нападу на Україну досить несприятливі погодні умови, коли температура ще коливається: вдень тепло, а вночі дуже холодно. У зв’язку з цим, російські військові масово скаржаться в особистих розмовах із родичами, які вдається перехопити українській розвідці, що вони мерзнуть, а більшість взагалі страждає від обмороження ніг.

Про це повідомляє телеграм-канал "Conflict Intelligence Team".

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Серед публікованих СБУ прослуховуваннях переговорів російських військових, один із солдатів армії рф розповів, що половина його бійців, які воюють під Миколаєвом, страждають від обмороження ніг, а також скаржиться, що бійцям доводиться спати в окопах, тому що у них немає ні наметів, ні пічок-"буржуйок". Цей факт підтверджують численні пости у Твіттері.

Про нестачу зимового спорядження як причину обмороження говорив і представник Пентагону. Найімовірніше, що причина цього та багатьох інших недоліків — це інституційна корупція у російській армії.

Мабуть, російські військові, які відповідали за планування операції, не врахували ймовірність холодної весни, або були впевнені, що їхні війська повністю укомплектовані зимовим спорядженням. Хоча якщо згадати плани рашистів "взяти Київ за два дні", навіть не дивно, що солдати так погано укомплектовані.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в черговій перехопленій розмові окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги. Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідав, що армія окупантів вдалася до мародерства на території Сумської області.