Бумага в россии уже стоит дороже акций Сбербанка
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То, насколько сильно просело состояние "Сбера", впечатляет
Акции российского "Сбербанка", что в начале марта рухнули до исторического минимума, по-прежнему остаются среди самых дешевых ценных бумаг. По мнению экс-руководителя российской нефтекомпании "ЮКОС" Михаила Ходорковского, к сейчас в россии даже обычная офисная бумага стоит куда дороже.
Об этом он написал в своем личном Twitter, сообщает "Телеграф".
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Согласно последним подсчетам, минимальная стоимость пачки обычной белой бумаги сейчас обходится россиянам в 2 тысячи рублей. В такой пачке находится 500 листов. Нехитрые математические подсчеты дают понять, что каждый из них оценивается сейчас примерно в 4 рубля.
"Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне, — отметил Михаил Ходорковский. — То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу — оскорбление для бумаги".
Согласно данным Лондонской биржи ценных бумаг, сейчас стоимость акций "Сбербанка" немного поднялась — до пяти центов. Однако еще несколько дней назад их стоимость была критически низкой, когда цена одной акции была равна одному центу.
Судя по всему, именно на этих цифрах и основывался Ходорковский, ведь таким образом акция "Сбера" стоила около 96 копеек за штуку. Сейчас же их стоимость немного поднялась — до 4,78 руб.
Впрочем, даже такое "подорожание" выглядит смешным на фоне четырехрублевого листа бумаги А4.
Отметим, что пока российскую экономику держит на плаву только продажа нефти другим странам. Однако вскоре и этот механизм может прекратить работу, ведь санкции все больше поглощают рф.
Падение ВВП в россии из-за войны в Украине ожидается весомым — минимум на 15%, однако помощи от мира для улучшения ситуации ждать неоткуда.