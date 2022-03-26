Бумага в россии уже стоит дороже акций Сбербанка

То, насколько сильно просело состояние "Сбера", впечатляет

Акции российского "Сбербанка", что в начале марта рухнули до исторического минимума, по-прежнему остаются среди самых дешевых ценных бумаг. По мнению экс-руководителя российской нефтекомпании "ЮКОС" Михаила Ходорковского, к сейчас в россии даже обычная офисная бумага стоит куда дороже.

Об этом он написал в своем личном Twitter, сообщает "Телеграф".

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Согласно последним подсчетам, минимальная стоимость пачки обычной белой бумаги сейчас обходится россиянам в 2 тысячи рублей. В такой пачке находится 500 листов. Нехитрые математические подсчеты дают понять, что каждый из них оценивается сейчас примерно в 4 рубля.

"Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне, — отметил Михаил Ходорковский. — То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу — оскорбление для бумаги".

Согласно данным Лондонской биржи ценных бумаг, сейчас стоимость акций "Сбербанка" немного поднялась — до пяти центов. Однако еще несколько дней назад их стоимость была критически низкой, когда цена одной акции была равна одному центу.

Кривая стоимости акций Сбербанка

Судя по всему, именно на этих цифрах и основывался Ходорковский, ведь таким образом акция "Сбера" стоила около 96 копеек за штуку. Сейчас же их стоимость немного поднялась — до 4,78 руб.

Стоимость акций "Сбербанка" на 26 марта

Впрочем, даже такое "подорожание" выглядит смешным на фоне четырехрублевого листа бумаги А4.

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Отметим, что пока российскую экономику держит на плаву только продажа нефти другим странам. Однако вскоре и этот механизм может прекратить работу, ведь санкции все больше поглощают рф.

Падение ВВП в россии из-за войны в Украине ожидается весомым — минимум на 15%, однако помощи от мира для улучшения ситуации ждать неоткуда.