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Россияне усилили подвоз боевых резервов к Украине: место и детали

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
2028
российские оккупанты Новость обновлена 27 марта 2022, 14:46
российские оккупанты

Россияне скапливают свои войска у границ с Украиной

В Гомельском отделении "БелЖД", Беларусь, на станции "Закопитье-стик" на протяжении 3-х суток в ночное время скапливаются дополнительные военные эшелоны рф, а именно со станции Унеча, "РЖД".

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в Министерстве обороны Украины.

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Российские военные с техникой практикуют задержку пассажирских поездов для пропуска дополнительных сил. Кроме того россиянами была установлена понтонная переправа вблизи разрушенного моста через Днепр в районе пограничного пункта "Славутич", что в Черниговской области.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что в Украине оккупанты копируют действия немецких нацистов Второй мировой войны. Так, во временно оккупированных населенных пунктах военные пытаются установить административно-полицейский режим.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Сирия всеми возможными способами пытается провалить план россии по привлечению их боевиков к войне в Украине. Сирийские военные отказываются рисковать жизнью на стороне россиян.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Минобороны Украины #Белорусь #Оккупанты
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