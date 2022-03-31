Разведка узнала о напряжении между путиным и его окружением из-за липовых докладов о войне в Украине

Стратегический просчет путина отразится на всей россии

Российское вторжение в Украину оказалось далеко не таким победоносным, как ожидали в рф. Причина этого, в частности, в ошибочной оценке ситуации российской верхушкой. Такое мнение выразили в Великобритании и США.

Они считают, что кровавому диктатору владимиру путину боятся сказать правду его же советники. Об этом заявил директор британского правительственного штаба коммуникаций GCHQ Джереми Флеминг.

"Понятно, что он (путин, — ред.) недооценил сопротивление украинского народа. Он недооценил силу коалиции, которую его действия активизируют. Он недооценил экономические последствия режима санкций. Он переоценил возможности своих вооруженных сил, чтобы обеспечить быструю победу. Мы видели, как российские солдаты, лишенные оружия и боевого духа, отказывались выполнять приказы, саботировали собственное оборудование и даже случайно сбивали собственный самолет", — сказал он, выступая в Австралии.

Отмечается, что в свои военные планы рф вынужденна была вносить существенные изменения, либо заявления о целях войны — попытка дезинформации. Флеминг также напомнил, что от просчетов путина страдают не только украинцы, но и россияне и воздействие увеличивается — при этом внутри россии продолжают масштабную кампанию по оправданию, чтобы реальная картина не была раскрыта: "Их командование и контроль находятся в хаосе. Мы видели, как Путин лгал своему народу, пытаясь скрыть военную некомпетентность".

Данные о том, что российская верхушка фактически лгала путину о возможностях армии подтверждают и в США. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отметила, что из-за мнения путина о введении его в заблуждение, между высшими военными чинами и российским президентом — постоянное напряжение.

"Путина дезинформируют его советники о том, как плохо работают российские военные и как российская экономика страдает от санкций, потому что его старшие советники слишком боятся говорить ему правду", — отметила Бедингфилд. Она также отметила, что война стала стратегической ошибкой путина и в долгосрочной перспективе приводит к слабости россии и ее мировой изоляции.

Ранее "Телеграф" писал, что все меньше на публике появляется глава российского Минобороны Сергей Шойгу — у него предположительно были проблемы с сердцем. Отметим также, что российское желание укрепиться за счет расплаты в рублях за энергоносители терпит крах — в Германии резко высказались против такого шантажа.