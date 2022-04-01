В Крыму отказались принимать беженцев из "ЛДНР": абсурдное объяснение

Люди могут быть перераспределены в другие регионы россии

Беженцев из непризнанных "республик" "ЛДНР", которых российские власти хотели разместить в Крыму, могут отправить в россию.

Так, МЧС оккупированного Крыма попросило премьер-министра рф Михаила Мишустина исключить полуостров из списка тех мест, где размещают беженцев из "ЛДНР". Как объясняют в МЧС, в Крыму ожидается "максимально массовый курортный сезон за 8 лет".

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Ранее росСМИ сообщали, что Крым примет "4788 беженцев".

Добавим, что российские войска начали постепенно перемещаться из временно оккупированного Крыма в сторону рф, — возможно, в страхе военных действий, которые активно ведутся неподалеку от админграницы полуострова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пресс-секретарь президента Турции выдвинул идею о том, что Крым и Донбасс должны находиться в долгосрочной аренде у москвы.