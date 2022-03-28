У Эрдогана предложили неожиданную идею насчет Донбасса и Крыма - Daily Mail

Крым и Донбасс предлагают передать в аренду рф

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин выдвинул идею о том, что Крым и Донбасс должны находиться в долгосрочной аренде у Москвы.

Об этом передает Daily Mail.

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В минувшие выходные Калин сообщил газете Hurriyet, что российский олигарх и тайный переговорщик от путина Роман Абрамович и член делегации от Украины на переговорах с россией Рустем Умеров "близки к соглашению" по ключевым вопросам НАТО, демилитаризации и защищенного статуса росссийского языка. Но все еще существуют разногласия по поводу будущего Крыма, который россия аннексировала в 2014 году, и Донбасса.

Калин выдвинул идею о том, что Крым и Донбасс должны находиться в долгосрочной аренде у Москвы, как это было у Великобритании с Гонконгом с 1898 по 1997 год.

Считается, что путин рассматривает эту идею, но его ярость из-за неудач своей армии и ненависть к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как говорят, сдерживают его.

Напомним, украинская сторона заняла мощную позицию и отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности ни в коем случае не планирует. Во вторник, 29 марта, в Турции состоится очередной раунд переговоров между Украиной и россией.