У Криму відмовилися приймати біженців із "ЛДНР": абсурдне пояснення
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Люди можуть бути перерозподілені в інші регіони росії
Біженців з невизнаних "республік" "ЛДНР", яких російська влада хотіла розмістити в Криму, можуть відправити до інших регіонів росії.
Так, МНС окупованого Криму попросило прем’єр-міністра рф Михайла Мішустіна виключити півострів з числа російських регіонів, де розміщують біженців з "ЛДНР". Як пояснюють у МНС, у Криму очікується "максимально масовий курортний сезон за 8 років".
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Раніше росЗМІ повідомляли, що Крим прийме "4788 біженців".
Додамо, що російські війська почали поступово переміщатися з тимчасово окупованого Криму у бік росії, — можливо, в страху військових дій, які активно ведуться неподалік адмінкордону півострова.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що прессекретар президента Туреччини висунув ідею про те, що Крим та Донбас мають перебувати у довгостроковій оренді у москви.
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