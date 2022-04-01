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У Криму відмовилися приймати біженців із "ЛДНР": абсурдне пояснення

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Не ходіть, дітки, до Криму" Новина оновлена 01 квітня 2022, 20:43
"Не ходіть, дітки, до Криму"

Люди можуть бути перерозподілені в інші регіони росії

Біженців з невизнаних "республік" "ЛДНР", яких російська влада хотіла розмістити в Криму, можуть відправити до інших регіонів росії.

Так, МНС окупованого Криму попросило прем’єр-міністра рф Михайла Мішустіна виключити півострів з числа російських регіонів, де розміщують біженців з "ЛДНР". Як пояснюють у МНС, у Криму очікується "максимально масовий курортний сезон за 8 років".

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Раніше росЗМІ повідомляли, що Крим прийме "4788 біженців".

Додамо, що російські війська почали поступово переміщатися з тимчасово окупованого Криму у бік росії, — можливо, в страху військових дій, які активно ведуться неподалік адмінкордону півострова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прессекретар президента Туреччини висунув ідею про те, що Крим та Донбас мають перебувати у довгостроковій оренді у москви.

Теги:
#Україна #Крим #ЛДНР #Михайло Мішустін
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