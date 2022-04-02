Укр

Хакеры нанесли удар по российскому заводу, производящему танки и ЗРК

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Хакеры нанесли удар по российскому заводу, производящему танки и ЗРК Новость обновлена 02 апреля 2022, 03:56

Хакеры отчитались об успешной атаке на российские компании и озвучили свою следующую цель

Международная хакерская группа Anonymous нанесла очередной удар по россии.

Об этом сообщается в их аккаунте в соцсети Твиттер.

Отмечается, что хакеры взломали электронную почту Липецкого механического завода и слили в открытый доступ 25 гигабайт информации. Завод известен тем, что выпускает компоненты к зенитно-ракетным установкам и танкам.

Кроме того была взломаны почтовые ящики юридической компании Capital Legal Services, откуда было слито более 200 тысяч писем.

Также удар был нанесен по государственной компании "Мосэкспертиза" из-за чего в открытом доступе оказалась пара сотен гигабайтов информации.

Хакеры предупреждают, что следующей целью для атаки будут западные компании, которые продолжают вести бизнес в россии, несмотря на санкции и войну в Украине.

Как сообщалось ранее, хакеры Anonymous после начала вторжения россии в Украину поддержали нашу страну и начали проводить масштабные операции по подрыву деятельности российского правительства и пропаганды. Кроме того, они уже наносили удар по компаниям, которые не ушли из россии. Например, таковой стала швейцарская Nestle.

26 марта они слили в сеть базу Центробанка россии. Общий объем слитой информации оценивается в 28 гигабайтов, что делает эту хакерскую атаку одной из самых масштабных банковских утечек в истории.

Теги:
#Россия #Хакеры #Anonymous
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