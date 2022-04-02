Хакери завдали удару по російському заводу, що виробляє танки та ЗРК

Хакери прозвітували про успішну атаку на російські компанії та озвучили свою наступну ціль

Міжнародна хакерська група Anonymous завдала чергового удару по росії.

Про це повідомляється в їхньому обліковому записі в соцмережі Твіттер.

Зазначається, що хакери зламали електронну пошту Липецького механічного заводу та злили у відкритий доступ 25 гігабайт інформації. Завод відомий тим, що випускає компоненти до зенітно-ракетних установок та танків.

Крім того, були зламані поштові скриньки юридичної компанії Capital Legal Services, звідки було злито понад 200 тисяч листів.

Також удар був завданий по державній компанії "Мосекспертиза", через що у відкритому доступі виявилася пара сотень гігабайтів інформації.

Хакери попереджають, що наступною метою для атаки будуть західні компанії, які продовжують вести бізнес у Росії, попри санкції та війну в Україні.

Як повідомлялося раніше, хакери Anonymous після початку вторгнення росії в Україну підтримали нашу країну та почали проводити масштабні операції з підриву діяльності російського уряду та пропаганди. Крім того, вони вже завдавали удару по компаніях, які не пішли з росії. Наприклад, такою стала швейцарська Nestle.

26 березня вони злили в мережу базу Центробанку Росії. Загальний обсяг злитої інформації оцінюється в 28 гігабайтів, що робить цю хакерську атаку одним з наймасштабніших банківських витоків в історії.