"Посланы по направленью "на**й": известный поэт из рф едко высмеял "великую русскую культуру"
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В стихе досталось и главному "Бесогону" рф Никите Михалкову.
В среду, 6 апреля, на 42-й день полномасштабного вторжения рф в Украину известный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) опубликовал стих, в котором высмеял великую русскую культуру.
Соответсвующий пост 64-летний Орлов опубликовал на своей странице в Facebook.
Я СПИСОК КОРАБЛЕЙ ПРОЧЕЛ ДО СЕРЕДИНЫ
Утро было пасмурным и хмурым
В даль, в туман, подальше от земли
От причала мировой культуры
Уходили в море корабли.
Первым, ощетинив грозно пушки,
Ржавой чешуёй как жар горя,
Гордо шёл авианосец "Пушкин",
В трюмах – тридцать три богатыря.
Следом, на войну и мир готовый,
С сизой дыма бородой густой
Крейсер плыл огромный, но не новый –
"Граф Лев Николаевич Толстой",
А за ним кильватерной полоской –
Три эсминца, всем внушая страх –
"Бродский", "Маяковский" и "Чайковский"
Медленно плелись на всех парах.
Чайки на лету лишались чувства,
Мухи отделялись от котлет,
Видя баржи "Русское Искусство"
"Достоевский" "Горький" и "Балет".
В родину и скрепы крепко веря,
Оркестровый загрузив десант,
Шёл за ними "Гергиев Валерий",
На носу неся гвардейский бант.
В каждый порт входившие без страха,
Ласканные славой и рублём
Посланы по направленью "нах*й"
За военным русским кораблём.
- Как же мы без вас?!! – им вслед рыдали.
- Родненькие, вас-то, вас за что?
- Вас же всей планетой почитали!
С кораблей не отвечал никто…
Словно бог войны великолепен,
В триколор раскрасивши трубу,
Нах*й уплывал "Zахар Прилепин"
Со сквозной пробоиной во лбу.
Альбатрос над серым морем носится,
Глядя, как идёт красив, толков
Бесогон, герой, оскароносец
С именем "Никита Михалков".
Строй неровный, но довольно длинный,
Золочёный словно образа,
Проходя вдоль острова Змеиный,
Вдаль отвёл стыдливые глаза.
Без оркестров, тихо и понуро,
Чуя, что давно пробито дно,
Уплывали "Русская культура",
"Русский цирк" и "Русское кино".
Гордость, славу, символы державы,
Испытавшей вдруг крутой облом,
Провожал в поход орёл двуглавый
Сломанным под Харьковом крылом
На последней лодочке – Герасим
Тупо вёз топить своё Муму
И мычал: – Я русский, я прекрасен,
И за что мне "нах*й" – не пойму!
"P.S. Все названия боевых кораблей русской культуры вымышлены, под "двуглавым орлом" подразумевается не российский герб, а просто птица-мутант, в досадном имени Захара Прилепина допущена досадная опечатка. Слава Украине! Вечная память невинным погибшим", — написал в конце поста автор стиха.
Напомним, 24 марта в порту Бердянска ударом тактического ракетного комплекса был уничтожен российский большой десантный корабль "Саратов". Последствия удара позже были показаны на спутниковых снимках.
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