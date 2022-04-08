В россии разбился военный истребитель (фото)

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области

Потери вражеской техники оккупантов происходят не только на войне в Украине, но и на самой рф, Так, в пятницу, 8 апреля, в Ленинградской области под Лугой потерпел аварию военный истребитель МиГ-31.

Об этом сообщают росСМИ.

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Известно, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Также указано, что экипаж катапультировался.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

Карта - расположение города Луга в Ленинградской области рф

Ранее сообщалось, что 3 апреля украинские военные в Харьковской области сбили очередной российский истребитель стоимостью 50 миллионов долларов. А через некоторое время удалось задержать и взять в плен и летчика.