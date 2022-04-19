"Когда очень хочешь, чтобы машина уцелела": россияне в Европе маскируются под украинцев (фото)

Россиянин заклеил флаг на номерах желто-синей лентой, чтобы скрыть свое гражданство

Граждане россии, которые находятся в странах Европы, пытаются маскировать себя под украинцев, чтобы не привлекать к себе много внимания. Так на одной из заправок в Австрии заметили авто на российских номерах, но с заклеенным сине-желтой лентой триколором.

Фотографией поделился журналист Виталий Глагола в своем Фейсбук.

"Когда ты приехал в Австрию из одной дикой страны, но очень хочешь, чтобы машина уцелела", — написал он.

В комментариях к записи указали, что такие случаи там не единичны, а один из пользователей показал еще одно фото, сделанное в Словакии.

Как сообщалось ранее, россияне за границей стараются не демонстрировать своё гражданство и любые связи со своей страной. В частности в конце марта российской делегации на международном авиасалоне "Евразийское авиашоу-2022" и вовсе порекомендовали "стараться не демонстрировать свою принадлежность к рф".

Несмотря на это российские опросы показывают, что после начала вторжения уровень поддержки действий кровавого диктатора владимира путина вырос до 83%. Вместе с тем 74% россиян поддерживают войну против Украины.