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"Коли дуже хочеш, щоб машина вціліла": росіяни в Європі маскуються під українців (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Коли дуже хочеш, щоб машина вціліла": росіяни в Європі маскуються під українців (фото) Новина оновлена 19 квітня 2022, 23:10

Росіянин заклеїв прапор на номерах жовто-синьою стрічкою, щоб приховати своє громадянство

Громадяни росії, які перебувають у країнах Європи, намагаються маскувати себе під українців, щоб не привертати до себе багато уваги. Так на одній із заправок в Австрії помітили авто на російських номерах, але із заклеєним синьо-жовтою стрічкою триколором.

Фотографією поділився журналіст Віталій Глагола у своєму Фейсбуку.

"Коли ти приїхав до Австрії з однієї дикої країни, але дуже хочеш, щоб машина вціліла", — написав він.

У коментарях до запису вказали, що такі випадки там не поодинокі, а один із користувачів показав ще одне фото, зроблене у Словаччині.

Як повідомлялося раніше, росіяни за кордоном намагаються не демонструвати своє громадянство та будь-які зв’язки зі своєю країною. Зокрема наприкінці березня російської делегації на міжнародному авіасалоні "Євразійське авіашоу-2022" взагалі порадили "намагатися не демонструвати свою приналежність до Росії ".

Попри це російські опитування показують, що після початку вторгнення рівень підтримки дій кривавого диктатора володимира путіна зріс до 83%. Водночас 74% росіян підтримують війну проти України.

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#Україна #Росія #Австрія
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