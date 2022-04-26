После пожара в Брянске россияне резко "засуетились" на границе - Генштаб ВСУ

В приграничных районах оккупанты ужесточили противодиверсионные меры.

По состоянию на утро 26 апреля, 62-го дня полномасштабного вторжения россии в Украину, противник усиливает охрану границ областей, граничащих с Украиной.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 26 апреля на странице в Facebook.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"В сопредельных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей враг усилил охрану границы и пунктов пропуска, проводит инженерное оборудование позиций. Российские оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры", — сказано в сообщении.

По всей видимости, такие действия российских войск связаны с пожарами и взрывами в Брянской области.

Напомним, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск, который находится в 150 км от Украины, загорелись нефтебазы. Возгорание возникло на территории нефтебазы "Дружба", входящей в комплекс нефтепровода, через который российская нефть попадает в страны Европы.

Читайте также: Категория Украина Украина контратакует и на востоке, и на юге: свежие карты боев Росвойска продолжают попытки наступления по всей линии фронта, особое внимание уделяя востоку

Кроме того, в тот же день пожар возник на территории компании "Агропромкомплект" и на военной авиабазе в Уссурийске, где также вспыхнули емкости с дизтопливом.

Следует отметить, что российские власти инциденты в Брянске не прокомментировали и причины не назвали.