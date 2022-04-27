Военных РФ не сажают за отказ воевать в Украине: адвокат назвал две причины

Теоретически такие уголовные дела возможны, но на практике — власть боится

Более 2 месяцев назад Россия начала военное вторжение в Украину, в связи с чем российские власти объявили мобилизацию, которую в некоторых регионах пытались скрыть. При этом некоторые военные РФ отказывались от участия в боевых действиях, на что получали угрозы привлечения к уголовной ответственности. Однако на данный момент ни одного дела так и не было заведено.

Об этом в интервью изданию "Медуза" сообщил адвокат Максим Гребенюк, который помогает российским солдатам, отказавшимся ехать воевать в Украину.

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Могут ли военных привлечь за отказ от участия в войне?

По словам адвоката, привлечь военного к уголовной ответственности за неисполнение приказа – это достаточно проблематично. Более того, уголовное дело за такое вообще невозможно возбудить.

"Неисполнение приказа является преступлением, только если это повлекло за собой последствия — материальные — или было сорвано боевое задание. Это следует из ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса ("Неисполнение приказа"). Например, солдат оборонял казарму, но бросил оружие и скрылся, а казарма сгорела", — объясняет Максим Гребенюк.

Что касается отказа военных ехать на войну в Украину, то "вред" от этого посчитать очень трудно, ведь "вред" может выражаться в срыве боевой задачи, если это привело к жертвам среди наших военнослужащих или были сорваны стратегические цели.

Какая ситуация в России с уголовными делами за отказ воевать?

По словам Гребенюка, ни одного уголовного дела за отказ российских военных воевать в Украине пока нет и причин у этого сразу несколько.

Во-первых, информация об этом может просочиться в СМИ, и тогда обществу станет ясно, что так называемая "спецоперация" в Украине пошла не по плану.

Все дело в том, что уголовно-процессуальным законодательством России предусмотрено, что в случае привлечения военнослужащего к уголовной ответственности ему должны выдать копию постановления о возбуждении дела.

"И там будет написано, в чем существенный вред, который он нанес интересам службы. Все узнают, что сорвана какая-то конкретная боевая задача. То, что там будет написано, подорвет авторитет командования, если дело станет достоянием общественности. Военнослужащий сможет давать интервью журналистам может рассказать очень много интересного", — пояснил адвокат.

Во-вторых, добавил правозащитник, такое положение вещей приведет к росту внутреннего сопротивления у рядовых военнослужащих, поэтому власти России на это не идут, хотя теоретически такие дела вполне возможны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что командование российской армии, пытающееся скрыть потери своих регулярных войск на войне в Украине, не может выполнить планы по мобилизации. Причина в том, что россияне не хотят воевать.