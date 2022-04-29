Россиянка удивила выбором одежды.

Секретарь Шебекинского отделения партии "Единая россия" (Белгородская область, рф) Галина Шаповалова пришла на траурный митинг, посвященный 36-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, в черном платье с блестящей надписью PARTY (вечеринка, — Ред.).

Чиновница удивила не только своей одеждой, но и объяснением случившегося, передает телеграм-канал "Единой россии" (ЕР) в Белгородской области.

В рф из-за "блестящего" наряда путинской чиновницы поднялось общественное недовольство. В ЕР (провластная партия в РФ, — Ред.) отреагировали на ситуацию, но сделали только хуже. Сообщается, что Шаповалова ни в коем случае не хотела никого оскорбить. Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков секретарь посчитала, что данная надпись означает слово "партия" (Political party). Чиновница, учитывая общественный резонанс, заверила, в дальнейшем подобная ситуация не повторится.

Сообщение регионального отделения ЕР по поводу скандала в Шебекино:

Чиновница сожалеет о неудачном выборе своего наряда

Ранее сообщалось, что предатель Илья Кива на росТВ призвал ударить ядерным оружием по Украине.

Напомним, в Бурятии (рф) со скандалом проходят похороны российских солдат, которые нашли свою смерть в Украине.