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Чиновниця рф зганьбилася сукнею на жалобному заході, а потім "закопала" себе поясненням

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Галина Шаповалова на траурному заході Новина оновлена 29 квітня 2022, 16:16
Галина Шаповалова на траурному заході

Росіянка здивувала вибором одягу.

Секретар Шебекинського відділення партії "Єдина росія" (Білгородська область, рф) Галина Шаповалова прийшла на жалобний мітинг, присвячений 36-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС, у чорній сукні з блискучим написом PARTY (вечірка, — Ред.).

Чиновниця здивувала не лише своїм одягом, а й поясненням того, що сталося, передає телеграм-канал "Єдиної росії" (ЄР) у Білгородській області.

У Росії через "блискучого" вбрання путінської чиновниці піднялося суспільне невдоволення. У ЄР (провладна партія у рф, — Ред.) відреагували на ситуацію, але зробили тільки гірше. Повідомляється, що Шаповалова в жодному разі не хотіла нікого образити. Вона, як дипломований спеціаліст у галузі іноземних мов, вважала, що цей напис означає слово "партія" (Political party). Чиновниця з огляду на суспільний резонанс запевнила, що надалі подібна ситуація не повториться.

Повідомлення регіонального відділення ЄР щодо скандалу в Шебекіному:

Чиновниця жалкує про невдалий вибір свого вбрання
Чиновниця жалкує про невдалий вибір свого вбрання

Раніше повідомлялося, що зрадник Ілля Ківа на росТВ закликав ударити ядерною зброєю по Україні.

Нагадаємо, в Бурятії (рф) зі скандалом проходять похорони російських солдатів, які знайшли свою смерть в Україні.

Теги:
#Росія #ЧАЕС #Чорнобиль #Чорнобильська АЕС
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