"Ваш цілий прийшов. А у нас тільки голова і дві кисті": журналісти побачили, як ховають окупантів у рф

Бурятія посідає друге місце за кількістю загиблих військових в Україні

У росії, яка почала визнавати смерть своїх військовослужбовців на території рф, щодня ховають солдатів. Бурятія після Дагестану посідає друге місце серед російських регіонів за кількістю загиблих на війні в Україні.

Про те, як відбувається практично щоденний похорон у Бурятії, пише видання "Люди Байкалу".

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У матеріалі йдеться про похоронні процесії в Улан-Уде. У спортивному комплексі "Лукодром", де діти тренуються у стрільбі з лука, проводять в останню путь тих, хто прийшов на українську землю з автоматом та вбивав мирних людей, зокрема дітей.

Зазначимо, що похорон проходить і в той час, коли у другій частині будівлі дітей вчать стріляти з лука. Дитячі секції не припиняють своєї роботи. "Нещодавно там, де тренуються діти, теж з’явився трупний запах. Тут все пропахло мерцями", — каже Тетяна, син якої займається у комплексі.

Повідомляється, що ні табличок, ні фотографій біля трун немає. Хто в якій труні лежить, пояснюють співробітниці мерії. Біля кожної труни стоять родичі. На лавках для глядачів знаходяться родичі та друзі, які прийшли прощатись.

У покійників у головах стоять військові. Між трунами та людьми, які прийшли прощатися, стоїть стіл. За столом чотири лами у традиційних для них костюмах.

"Задушливий аромат пахощів змішується з нудотним трупним запахом. Загиблих везуть подовгу, іноді з дня загибелі до похорону минає місяць і навіть два. Дихати в залі важко", — йдеться у матеріалі.

Після обряду розпочинається жалобний мітинг, на якому звучать слова підтримки росії у боротьбі з "нацистами" — і подяка армії за те, що загиблих солдатів "не покинули", а доставили додому.

"Вони загинули недаремно. Вони загинули за те, щоб росія була великою. Щоб в Україні перестала литися кров", "росію ніхто ніколи не перемагав. І не переможе!", — кажуть присутні.

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Документування та зйомка похорону суворо заборонена. Близьким загиблих також заборонили спілкуватися із журналістами. Поліцейські переписують особисті дані журналістів і погрожують у разі чого поїхати до відділення.

Наступними днями у "Лукодромі" прощаються з іншими загиблими на війні в Україні. "До нас батьки одного загиблого підійшли, кажуть: "Як вам пощастило! Ваш цілісінький прийшов. А у нас тільки голова та дві кисті”, — каже родичка мертвого російського солдата з Бурятії.

Нагадаємо, що 21 квітня в мережі з’явилася інформація, що на закритому брифінгу Міноборони рф були озвучені нові цифри втрат російської армії в Україні. Названа кількість смертей не співвідносна з українськими зведеннями, але перевищує попередні звіти росії вдесятеро — йдеться про 13 414 загиблих російських солдатів, а також про 7 тисяч зниклих безвісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку квітня російська влада офіційно визнала загиблими лише 1074 російських солдати.