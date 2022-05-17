Возвращение к баранам и медведям: наставника путина высмеяли в сети за сценарий экономики рф

Политолог предлагает россиянам "вернуться к земле"

Количество антироссийских санкций от Запада регулярно увеличивается, и это влияет на общую ситуацию внутри рф. Настолько, что считающийся духовным наставником путина политолог и философ Александр Дугин призвал политиков поменять экономику страны. По его мнению, следует вернуться к истокам — "к полям и севу, к волшебным козам и священным баранам".

Подробнее о призыве Дугина и реакции сети на столь красочное заявление расскажет "Телеграф".

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Первым обратил внимание на подобный призыв Дугина Facebook-пользователь Дмитрий Симанский. По его мнению, такой программный текст политолога можно сравнить разве что с "бредом в горячке". Однако именно подобными идеями делится с миром духовный наставник главы Кремля.

Занимательных заявлений у Дугина много. Прежде всего, он считает экономику мерзостью и погоней за выгодой. Последняя же, по его мнению, уничтожает "душевность и мастерство", а также зерно, домашний скот и многие другие вещи. Поэтому-то россиянин и предлагает политикам изменить подход к экономике.

"Люди должны возвращаться к земле, к домам, к ремеслу, к рекам и колодцам, к лесам и скромным деревенским храмам, к полям и севу, к волшебным козам и священным баранам, — пишет Александр Дугин. — И дети должны ходить в лес за малиной и собирать ее, делясь с медведями. А старики должны долго смотреть вдаль спокойными выцветшими глазами. А кресты на кладбище должны напоминать нам о последнем свидании с любимой Землей…"

Разумеется, многие пользователи сети не прошли мимо подобного эпатажного заявления. Досталось и Дугину, и путину, и всей россии в целой. К слову, в целом украинцы поддерживают подобный вариант существования россии.

Добавим, что Александр Дугин является не только политологом и философом, но также социологом и переводчиком. Создал "четвертую политическую теорию", которая, по его мнению, должна стать следующим шагом после либерализма, социализма и фашизма. Выступает за создание евразийской сверхдержавы — россия плюс экс-советские республики.

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Добавим, что в Европе частично решили смягчить нефтяные санкции против рф. Что именно это значит, читайте подробно в нашем материале.

Также "Телеграф" писал о том, что в Великобритании предлагают увеличить санкционное давление на IT-сферу в россии.