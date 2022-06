Командующий войсками оккупантов в Украине таинственно исчез: что узнали СМИ

Генерала могли устранить за провалы российской армии в Украине

Российские власти в очередной раз могли сменить командующего операциями армии РФ в Украине — с должности могли отстранить генерала Александра Дворникова, которого назначили в апреле.

Как передает New York Times, к такому выводу эксперты пришли из-за того, что с середины мая о Дворникове ничего не было слышно, а также ничего неизвестно о его местонахождении.

Как пишет издание, еще одним намеком на то, что Дворников был отстранен, стал тот факт, что 26 мая журналисты-расследователи Conflict Intelligence Team получили информацию о передаче командования начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковнику Геннадию Жидко.

Отмечается, что Дворникова могли устранить из-за отсутствия оперативных успехов в войне против Украины. Задачей генерала было улучшение координации действий российских наземных и воздушных подразделений, однако это не удалось. Одной из причин, почему Дворникову ничего не удалось — в армии РФ некому принимать решение на низовом уровне.

Как указал в комментарии изданию американский генерал Филипп Бридлав, тактика Дворникова была направлена и на перезагрузку командования российской армии, чтобы были лица, которые смогли принимать решения. Однако, "по решению Москвы" войска бросили в бой слишком быстро и все планы Дворникова сошли на нет.

"Мы знаем, что президенты, которые вмешиваются в определение целей и оперативную тактику, – это верный путь к катастрофе", – заявила глава аналитического центра McCain Institute, комментируя сведения западных разведок, согласно которым Путин все больше вовлечен в принятие тактических решений.

Напомним, что о назначении Александра Дворникова командующим операциями армии РФ в Украине стало известно 9 апреля. До этого он командовал операциями русских войск в Сирии. После этого в британской разведке отметили, что назначение Дворникова — это попытка централизовать командование и управление российской армии, ранее совершенно неналаженным и нескоординированным.

