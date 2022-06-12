"Президент целиком состоит из г**на": известный поэт из рф едко высмеял путина

Темы для творчества диктует злободневная реальность

Известный российский поэт Андрей Орлов, известный своими стихотворениями с критикой россии (особенно во время полномасштабной войны в Украине), снова выпустил новую поэзию по мотивам нынешних событий. В этот раз он не смог пройти мимо информации о наличии у путина специальной команды по сбору его экскрементов за границей.

"Телеграф" публикует полный текст стихотворения на сайте с легкой цензурой, а также поделится реакцией читателей на это произведение. Небольшой спойлер — большинство читателей остались в восторге от едкости слога.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Орлов, также известный многий под псевдонимом "Орлуша", дал стиху весьма оригинальное название — "Shit и меч". Как известно, первое слово означает те самые отходы человеческой жизнедеятельности, которые и приходится собирать за путиным специально обученным людям.

К слову, такое "ведомство" Андрей Орлов со своей легкой фантазией назвал ФСОГ — "Федеральной службой охраны г**на". Впрочем, о поэзии лучше не говорить, ее лучше читать.

SHIT И МЕЧ Наша служба – опасна, сложна и трудна, Мы о ней говорить никому не должны. Федеральная Служба Охраны Гов*а Защищает гов*о президента страны. Мы работаем ночью, работаем днём, Нам ни холод, ни зной, ни запор не страшны. Наши мысли и помыслы – только о нём – О священном гов*е президента страны. Нам не страшен врага либеральный оскал. Посягнёшь на гов*о – сразу голову с плеч! Герб наш гордую славу недаром снискал, Грозно кучку гов*а охраняющий меч. Президент покидает свой спец-самолёт… Приглядитесь, там рядом – фигура видна: Наш сотрудник за ним чемоданчик несёт, Но не с ядерной кнопкой, а с банкой гов*а. Мы умеем любить, мы готовы страдать, Если вялый слегка – мы его потрясём, Чтоб последнюю каплю врагу не отдать, Мы и ночью и днём свою службу несём. Президент по планете стремглав колесит, На врагов и своих подчинённых орёт. Он не ссыт ничего, но физически ссыт, Он на дело не срёт, но физически срёт. Он в весеннем лесу пьёт берёзовый сок, С ненаглядной гимнасткой ночует в стогу, Он со стерхом летит, быстрокрыл и высок, Но ведь хочется писать до "прям не могу"! Мы возили гов*о из губерний и стран, Мы увидели всё, куда глазом ни кинь – И сибирских болот малярийный туман, И песчаные бури арабских пустынь. Президент после службы ложится в кровать, Мы об этом мечтать только можем, увы… Нам же нужно под опись какашки сдавать В гов*осклад под землёй в самом центре Москвы. Собирается там весь сиятельный кал, Всё помечено датой и литерой "Г": Это – он на свободу с пробором наклал, Эта куча – увидел медведя в тайге. В трёхлитровой бутыли – совсем не вода, Там – моча. Все параметры, кстати, – вполне. Он Зеленского ночью во сне увидал И немного описался прямо во сне. В подземельях хранится немало гов*а, Но не знаете вы, дураки, для чего. В малых дозах его потребляет страна, Нам везде добавляют немного его: В отмечанье великих и праздничных дат, В соловьёвскую трель и в шойгуев приказ, В сталь ракет и "Армат", в рационы солдат, В школьный завтрак и в ядерный боезапас. Вот поэтому мы бережём каждый ген, Чтобы враг не извлёк из сортира его, Чтобы не изобрёл русофобский пурген, Разрушительный для естества моего. Наша тайна сакральна, важна и страшна, Я сейчас её вам расскажу прямиком: Президент целиком состоит из гов*а И страна из гов*а состоит целиком! Вот поэтому людям как воздух нужна Та команда, чьи подвиги вам не видны – Федеральная Служба Охраны Гов*а На защите гов*а президента страны!

Напомним, ранее мы рассказывали, какое посвящение Орлов написал утонувшему в Черном море российскому крейсеру "Москва".