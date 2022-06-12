"Президент целиком состоит из г**на": известный поэт из рф едко высмеял путина
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Темы для творчества диктует злободневная реальность
Известный российский поэт Андрей Орлов, известный своими стихотворениями с критикой россии (особенно во время полномасштабной войны в Украине), снова выпустил новую поэзию по мотивам нынешних событий. В этот раз он не смог пройти мимо информации о наличии у путина специальной команды по сбору его экскрементов за границей.
"Телеграф" публикует полный текст стихотворения на сайте с легкой цензурой, а также поделится реакцией читателей на это произведение. Небольшой спойлер — большинство читателей остались в восторге от едкости слога.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Орлов, также известный многий под псевдонимом "Орлуша", дал стиху весьма оригинальное название — "Shit и меч". Как известно, первое слово означает те самые отходы человеческой жизнедеятельности, которые и приходится собирать за путиным специально обученным людям.
К слову, такое "ведомство" Андрей Орлов со своей легкой фантазией назвал ФСОГ — "Федеральной службой охраны г**на". Впрочем, о поэзии лучше не говорить, ее лучше читать.
SHIT И МЕЧ
Наша служба – опасна, сложна и трудна,
Мы о ней говорить никому не должны.
Федеральная Служба Охраны Гов*а
Защищает гов*о президента страны.
Мы работаем ночью, работаем днём,
Нам ни холод, ни зной, ни запор не страшны.
Наши мысли и помыслы – только о нём –
О священном гов*е президента страны.
Нам не страшен врага либеральный оскал.
Посягнёшь на гов*о – сразу голову с плеч!
Герб наш гордую славу недаром снискал,
Грозно кучку гов*а охраняющий меч.
Президент покидает свой спец-самолёт…
Приглядитесь, там рядом – фигура видна:
Наш сотрудник за ним чемоданчик несёт,
Но не с ядерной кнопкой, а с банкой гов*а.
Мы умеем любить, мы готовы страдать,
Если вялый слегка – мы его потрясём,
Чтоб последнюю каплю врагу не отдать,
Мы и ночью и днём свою службу несём.
Президент по планете стремглав колесит,
На врагов и своих подчинённых орёт.
Он не ссыт ничего, но физически ссыт,
Он на дело не срёт, но физически срёт.
Он в весеннем лесу пьёт берёзовый сок,
С ненаглядной гимнасткой ночует в стогу,
Он со стерхом летит, быстрокрыл и высок,
Но ведь хочется писать до "прям не могу"!
Мы возили гов*о из губерний и стран,
Мы увидели всё, куда глазом ни кинь –
И сибирских болот малярийный туман,
И песчаные бури арабских пустынь.
Президент после службы ложится в кровать,
Мы об этом мечтать только можем, увы…
Нам же нужно под опись какашки сдавать
В гов*осклад под землёй в самом центре Москвы.
Собирается там весь сиятельный кал,
Всё помечено датой и литерой "Г":
Это – он на свободу с пробором наклал,
Эта куча – увидел медведя в тайге.
В трёхлитровой бутыли – совсем не вода,
Там – моча. Все параметры, кстати, – вполне.
Он Зеленского ночью во сне увидал
И немного описался прямо во сне.
В подземельях хранится немало гов*а,
Но не знаете вы, дураки, для чего.
В малых дозах его потребляет страна,
Нам везде добавляют немного его:
В отмечанье великих и праздничных дат,
В соловьёвскую трель и в шойгуев приказ,
В сталь ракет и "Армат", в рационы солдат,
В школьный завтрак и в ядерный боезапас.
Вот поэтому мы бережём каждый ген,
Чтобы враг не извлёк из сортира его,
Чтобы не изобрёл русофобский пурген,
Разрушительный для естества моего.
Наша тайна сакральна, важна и страшна,
Я сейчас её вам расскажу прямиком:
Президент целиком состоит из гов*а
И страна из гов*а состоит целиком!
Вот поэтому людям как воздух нужна
Та команда, чьи подвиги вам не видны –
Федеральная Служба Охраны Гов*а
На защите гов*а президента страны!
Напомним, ранее мы рассказывали, какое посвящение Орлов написал утонувшему в Черном море российскому крейсеру "Москва".