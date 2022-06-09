У путина есть человек, собирающий его кал за рубежом - СМИ

У кровавого диктатора есть особый человек на службе

Во всех зарубежных поездках президента рф владимира путина, возомнившего из себя Петра I, сопровождает специальный человек, отвечающий за сбор экскрементов главы кремля.

Об этом говорится в совместном расследовании французского журналиста Режиса Жанте и сотрудника издания "Проект" Михаила Рубина, передает parismatch.

По информации источника, сотрудник федеральной службы охраны (ФСО) собирает все путинские фекалии и мочу в предусмотренные для этого емкости, а затем содержимое транспортирует в Москву в специальном чемодане. Впервые о таком работник журналисты получили информацию от источников на Ближнем Востоке в 2019 году, после визита президента рф в Саудовскую Аравию. По информации расследователей, сбор путинских экскрементов происходил и раньше, в мае 2017 года во Франции.

Предполагается, что таким образом ФСО делают все возможное, чтобы иностранные специалисты не получили результаты анализов путина. Источник утверждает, что сотрудникам российских посольств строго запрещено упоминать об этом.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против путина. Ранее президент рф пригрозил Украине из-за поставок дальнобойного оружия США.