Москва фактически отказывается от предоставления помощи

Британских подданных Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которых могут обменять на Виктора Медведчука, могут казнить лишь потому, что россия официально опровергла свое причастие к данном процессу. По словам спикера кремля дмитрия пескова, официальный Лондон не обращался к ним с официальной просьбой о помощи в этом вопросе.

К тому же, цитируют политика росСМИ, проблему освобождения военнопленных иностранцев якобы решает не россия. У путина прямым текстов советуют направлять все документы с прошениями на имя главаря боевиков "ДНР".

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Стоит отметить, что вопрос спасения Эйдена Аслина и Шона Пиннера является очень важным для Украины. Однако песков во время одного и того же интервью выдал сразу два противоречивых заявления.

Сначала он подчеркнул, что стоит обращаться к "стране, которая вынесла приговор, и это не россия". А после добавил, что если Великобритания таки направит соответствующее прошение к "ДНР", то "российская сторона будет готова его выслушать".

песков уверен, что Великобритании в обязательном порядке придется обращаться к боевикам ОРДЛО, если они хотят вернуть своих подданных живыми.

По словам медиаэксперта Дмитрия Золотухина, в такой позиции кремля нет ничего необычного.

"Тут план очевидный, — объясняет он. — Джонсона или официальных подданных Ее Величества заставляют официально обращаться к главарю "ДНР" пушилину. И они обратятся, ведь в цивилизованном мире человеческая жизнь превыше всего. […] И все это будет везде на первых страницах — "о признании миром "ДНР".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что главарь боевиков "ДНР" денис пушилин отказался от рассмотрения вопроса помилования для задержанных британцев и марокканца. Как известно, они приговорены к смертной казни на территории ОРДЛО.

США же тем временем призывают россию наконец-то начать сдерживать поведение подконтрольных им наемников на Донбассе.