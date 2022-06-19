Памятник путину-императору в россии расстреляли из пейнтбольных ружей: видео

Статую выпачкали желтой краской

В Петербурге местные активисты решили эффектно закончить заседание Международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Как известно, одним из важных гостей форума был российский диктатор владимир путин. Весьма заметную точку (и даже не одну) в мероприятии петербуржцы поставили, обстреляв статую Октавиана Августа, подозрительно похожего на, собственно, путина.

Как сообщает местное издание "Бумага", ответственность на себя взял некий "Комитет республиканцев-социалистов". В опубликованном видео активисты подчеркивают, что выступают против режима и за свободную россию.

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Акцию называют "независимым высказыванием". Она была выполнена единственным человеком, скрывающим свое лицо. Он подъехал к питерскому торговому центру Evropa, где расположена статуя, и расстрелял ее из пейнтбольного ружья.

Интересно, что авторы постройки не признают, что памятник посвящен именно российскому лидеру, утверждая, будто бы их вдохновлял Октавиан Август. Рядом, к слову, расположены еще восемь статуй других исторических личностей. Однако сходство изваяния с путиным неопровержимо.

Расстрелянный "путин"

Добавим, что многие пользователи сети оценили такой порыв активистов. Некоторые советуют в следующий раз не ограничиваться только желтой краской, а примешать еще и синюю — для соответствия украинскому флагу.

К слову, прошедший ПМЭФ-2022 вызвал не один повод для обсуждения в сети. "Телеграф" уже писал, что люди активно обсуждают поведение путина, ковырявшегося в носу перед публикой.

Также мы рассказывали о небольшом инциденте с переводчиком путина, который заматерился в прямом эфире.