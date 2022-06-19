Козявку ищут вторые сутки: над путиным, ковыряющимся в носу, хохочут в сети

Правила этикета, кажется, кремлевским лидером давно позабыты

Российский диктатор владимир путин снова стал посмешищем среди пользователей соцсети. В этот раз — из-за своего поведения во время Петербургского международного экономического форума 2022 года, где он щедро сыпал угрозами в сторону Запада и Украины. Впрочем, даже "боевой настрой" не остановил его от решения в какой-то момент поковыряться в носу.

Конечно же, это не упустили вездесущие камеры, поэтому момент разглядывания путиным собственных козявок просочился в интернет. "Телеграф" собрал самые яркие реакции пользователей сети на такой малоаппетитный инцидент.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Одним из тех, кто не упустил возможность прокомментировать поведение путина, стал российский журналист Александр Невзоров. Напомним, не так давно ему было обещано предоставить украинское гражданство.

"Несмотря на санкции, в любых условиях процветает козяводобывающая промышленность. В самом финале видео : симонян догадалась о том,что опять будет блюдом номер один на ужине ПМЭФ", — написал Невзоров в своем Telegram-канале.

Реакции других интернет-юзеров не менее прекрасны. Многие, к слову, вспомнили инсайд о том, что у путина есть специально обученные люди, приставленные собирать отходы его жизнедеятельности во время иностранных визитов президента.

Также в сети активно обсуждают, куда же российский диктатор по итогу подевал свою козявку — незаметно вытер об одежду или съел.

В целом же прошедший ПМЭФ был весьма неординарным и полон неожиданных инцидентов. Так, к примеру, синхронный переводчик путина, который следил за речью журналистов, в какой-то момент не выдержал и выругался матом в прямом эфире.

Также путина явно разочаровал президент Казахстана, который выдал не слишком позитивное для Кремля решение насчет ОРДЛО.