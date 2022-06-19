Умер известный российский политик, один из главных "могильщиков" СССР

Пресс-секретарь чиновника отметил, что смерть была "неожиданной"

Бывший госсекретарь РСФСР и первый вице-премьер правительства россии Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова его пресс-секретаря Андрея Маркова, смерть мужчины была неожиданной, а он ничем не болел и находился в хорошей форме.

Он отметил, что смерть произошла в столице Азербайджана Баку, где Бурбулис принимал участие в работе в IX Глобального бакинского форума, на котором обсуждался вопрос "Угроза глобальному миропорядку".

Тем временем азербайджанский портал Turan со ссылкой на свои источники сообщил, что в момент смерти политик находился в одной из городских саун.

Стоит напомнить, что Бурбулис в 90-х годах являлся одним из ближайших соратников первого президента россии Бориса Ельцина. Также он принимал участие в подписании Беловежских соглашений, которые поставили точку в существовании СССР.

Как сообщалось ранее, 10 мая стало известно о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука.

А 4 мая в Минске скончался первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, который в 1991 году совместно с президентами Украины и россии Кравчуком и Ельциным подписывал Беловежские соглашения.