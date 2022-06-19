Помер відомий російський політик, один із головних "могильників" СРСР

Прессекретар чиновника зазначив, що смерть була "несподіваною"

Колишній держсекретар РРФСР та перший віцепрем’єр уряду росії Геннадій Бурбуліс помер у віці 76 років.

Як повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на слова його прессекретаря Андрія Маркова, смерть чоловіка була несподіваною, а він нічим не хворів і перебував у добрій формі.

Він зазначив, що смерть сталася у столиці Азербайджану Баку, де Бурбуліс брав участь у роботі в ІХ Глобального бакинського форуму, на якому обговорювалося питання "Загроза глобальному світопорядку".

Тим часом азербайджанський портал Turan з посиланням на свої джерела повідомив, що в момент смерті політик знаходився в одній з міських саун.

Бурбуліс у 90-х роках був одним із найближчих соратників першого президента росії Бориса Єльцина. Також він брав участь у підписанні Біловезьких угод, які поставили крапку в існуванні СРСР.

Як повідомлялося раніше, 10 травня стало відомо про смерть першого президента України Леоніда Кравчука.

А 4 травня у Мінську помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, який у 1991 році спільно з президентами України та росії Кравчуком та Єльциним підписував Біловезькі угоди.