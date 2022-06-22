Президент россии во всем обвиняет западные страны

Кровавый диктатор владимир путин в среду, 22 июня, заявил, что в россии станет больше индийских сетевых магазинов, а также китайского автопрома.

Как передают российские СМИ, об этом российский президент сообщил, выступая на Деловом форуме БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, россия, Индия, КНР, ЮАР).

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По словам диктатора, россия ведет переговоры об увеличении открытия сетевых магазинов Индии в стране, а также договаривается с Китаем, чтобы ввезти в страну больше автомобилей их производства.

"Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. К примеру, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в россии, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке", — отметил Путин.

Во время своего выступления путин не смог не упрекнуть страны Запада, которые ввели санкции против россии. По его словам, БРИКС приходится развивать бизнес в очень непростых условиях, ведь "Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики и свободной торговли".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти официально легализовали контрабанду, разрешив "параллельный импорт" на отдельные группы товаров. Очевидно, что хваленое "импортозамещение", о котором власти страны-агрессора говорили через все возможные каналы пропаганды, просто не сработало и заменить известные марки авто и другой техники им просто нечем.