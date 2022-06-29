"Нет никакого теракта": путин выдал новую серию циничного вранья насчет Украины

Глава кремля повторил, что россия якобы не обстреливает гражданскую инфраструктуру

Кровавый диктатор владимир путин во время саммита Каспийской пятерки в столице Туркменистана Ашхабаде выдал очередную порцию заявлений относительно войны в Украине.

Как сообщают росСМИ, в частности он заявил, что россия якобы не обстреливала торговый центр в Кременчуге и вовсе не обстреливает объекты гражданской инфраструктуры.

"В Кременчуге нет никакого теракта, просто так у нас по полям никто не стреляет. Российская армия не наносит ударов по гражданским объектам", — заявил он.

Также путин заявил, что в целях их так называемой "спецоперации" никаких изменений не произошло и они остаются прежними — захватить Донбасс и получить "гарантии безопасности" для россии. Впрочем, он добавил, что не станет говорить, когда вторжение закончится, сославшись на то, что "подгонять военных неправильно".

Российский диктатор прокомментировал и вступление Швеции и Финляндии в НАТО, отметив, что с ними у кремля нет никаких разногласий, но они есть с Украиной.

"Хотите в НАТО — пожалуйста. После их вступления в альянс в наших отношениях появится определенная напряженность", — заявил путин, но добавил, что россия ответит "зеркальными мерами", если там появятся военные объекты.

Вместе с тем он повторил нарратив, что якобы из Украины начали "раскачивать" россию.

Как сообщалось ранее, 27 июня ракетами обстреляли Кременчуг и Полтаву. В Кременчуге ракета попала в торговый центр, где находились сотни людей. На утро 28 июня было известно о минимум 18 погибших, около шести десятков людей получили ранения и обратились за медицинской помощью.