"Немає ніякого теракту": путін видав нову серію цинічної брехні щодо України

Глава кремля повторив, що росія нібито не обстрілює цивільну інфраструктуру.

Кривавий диктатор володимир путін під час саміту Каспійської п’ятірки в столиці Туркменістану Ашхабаді видав чергову порцію заяв щодо війни в Україні.

Як повідомляють росЗМІ, зокрема він заявив, що росія нібито не обстрілювала торговий центр у Кременчуці та не обстрілює об’єкти цивільної інфраструктури.

"У Кременчуці немає жодного теракту, просто так у нас по полях ніхто не стріляє. Російська армія не завдає ударів по цивільним об’єктам", — заявив він.

Також путін заявив, що в цілях їхньої так званої "спецоперації" жодних змін не відбулося і вони залишаються колишніми — захопити Донбас і отримати "гарантії безпеки" для росії. Втім, він додав, що не говоритиме, коли вторгнення закінчиться, пославшись на те, що "підганяти військових неправильно".

Російський диктатор прокоментував і вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, зазначивши, що з ними кремль не має жодних проблем, але вони є з Україною.

"Хочете в НАТО — будь ласка. Після їхнього вступу до альянсу в наших відносинах з’явиться певна напруженість", — заявив путін, але додав, що росія відповість "дзеркальними заходами", якщо там з’являться військові об’єкти.

Водночас він повторив наратив, що нібито з України почали "розгойдувати" росію.

Як повідомлялося раніше, 27 червня ракетами обстріляли Кременчук та Полтаву. У Кременчуці ракета потрапила до торгового центру, де знаходилися сотні людей. На ранок 28 червня було відомо про щонайменше 18 загиблих, близько шести десятків людей отримали поранення та звернулися за медичною допомогою.